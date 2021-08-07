Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Alevlerin büyüdüğü o anlar ‘Timelaps’ görüntülerine böyle yansıdı

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Muğla Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

Muğla’da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi’nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. ‘Timelaps’ yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.

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