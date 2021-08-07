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Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (2)

DHA

Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (2)


SANTRALE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA
Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında etkisini sürdüren Milas yangınında, alevlerin santrale sıçramadan söndürülmesi için canla başla mücadele veriliyor. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleri ile yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandırılırken, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Yangının santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletiliyor.Hande NAYMAN/ MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN-Selçuk AKBAŞ
2021-08-07 11:59:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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