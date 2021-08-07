Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (2)

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SANTRALE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında etkisini sürdüren Milas yangınında, alevlerin santrale sıçramadan söndürülmesi için canla başla mücadele veriliyor. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleri ile yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandırılırken, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Yangının santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletiliyor.Hande NAYMAN/ MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN-Selçuk AKBAŞ

2021-08-07 11:59:09



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