‘Yeşil Vatan’ için omuz omuza mücadele ediyorlar Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen itfaiye ekipleri alevlere ve dumanlara karşı Türk meslektaşları ile omuz omuza savaş veriyor

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’da devam eden orman yangınların söndürülmesi için Azerbaycan’dan gelen itfaiyeciler alevlere ve dumanlara karşı büyük mücadele veriyor.

Sık çam ormanlarının kaplı olduğu KavaklıdereMenteşe ilçeleri arasında devam eden orman yangınına müdahale eden Azerbaycan itfaiye ekipleri korkusuzca alevlere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Türk meslektaşları ile yana yana, omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycanlı itfaiyeciler, kara müdahalesinde önemli görevler üstleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.