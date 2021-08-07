Seydikemer’de orman yangını başladı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü öğrenilirken, yanan alanın sarp kayalıklar olduğu açıklandı.

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