Gökbel Dağları alev alev yanıyor Yangın havadan görüntülendi

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Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan orman yangını durdurulamıyor. Akşam saatlerinde rüzgarın da şiddeti ile yangın geniş bir alana yayılırken havadan drone ile görüntülendi.



Yatağan ilçesinde sarp arazide başlayan orman yangını sonrası Hacıveliler ve Yava Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde helikopterler ve uçak havadan, arazöz ve çok sayıda iş makinesi ile diğer unsurlar karadan yangına karşı sürdürdükleri mücadeleye rağmen akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sonrası alevler Gökbel Dağları'nı esir aldı. Devam eden orman yangını drone ile havadan görüntülenirken, gökyüzünü alevler aydınlattı. Boşaltılan mahalle sakinleri yeşil çam ağaçlarının yanmasını endişe ile izlerken, güvenli bölgede bekliyorlar.

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