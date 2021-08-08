Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, 18 yaşındaki kaleci Bahri Can Tosun ve 22 yaşındaki sol bek Ali Eren İyican ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza hoş geldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bodrum temsilcisi daha önce Antalyaspor'dan sağ kanat Cenk Şen ve ön libero Halil İbrahim Sevinç'i de kadrosuna katmıştı. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-08-08 12:10:50



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