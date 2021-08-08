Datça'da sahilde köpük tedirginliği

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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti.

İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkati çekti. Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu. İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-08 12:22:22



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