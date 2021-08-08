Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı

Muğla’da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, sadece devlet değil özel kurum ve kuruluşlar yangınla mücadele için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Muğla Milas’ta bulunan YK Enerji’nin Belarus’tan büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI26 tipi bir helikopter kiralayarak Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. Mürettebatı ile Muğla’ya gelen helikopter yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Muğla’da devam eden yangınların şu anda; Köyceğiz, Milas, Yatağan, Aydın Çine Menteşe’de devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının Milas Ören bölgesinde daha etkili şekilde devam ettiği bildirildi.

Özel kurumlar da seferber oldu

Bu arada bölgedeki binlerce dönüm yeşil alanı siyaha çeviren ve pek çok yerleşim birimine zarar veren yangınlara karşı devlet kurumlarının yanı sıra özel kurumlar da seferber oldu. Bu kapsamda YK Enerji tarafından kiralanan ve tek sortide 15 ton su boşaltma kapasiteli ve yüksek irtifadan su bırakma özelliğine sahip MI26 tipi helikopter Muğla’da söndürme çalışmalarına başladı.

Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, SHGM ve uçuş menzilindeki ülkelerin hava sahaları ile ilgili izinleri acil kodu ile tamamlanan helikopter, diğer ülkelerden uçuş izinlerinin alınmasının ardından hava muhalefetinin izin verdiği ilk fırsatta hareket ederek 9 saat süren bir uçuş sonrası Muğla’ya ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolü altında operasyona hazır hale getirilen helikopter söndürme çalışmalarına başladı. Gün doğumundan gün batımına kadar çalışabilen ve 15 ton su boşaltma kapasitesiyle, muadillerinden 12,5 ton fazla su boşaltma özelliğine sahip helikopterde 14 mürettebat görev yapıyor.

5 Eylül’e kadar Türkiye’de hizmet verecek

MI26 tipi helikopterde 3 pilot, 3 yardımcı pilot, 1 seyrüseferci, 1 uçuş mühendisi, 2 elektronik sistem operatörü, 1 yüklemeci ve 3 teknisyen olmak üzere 14 kişi görev yapıyor. Muğla yangınlarını söndürdükten sonar da olası yangınlar için Türkiye’de hazır bekleyecek olan helikopter ve mürettebatının 5 Eylül tarihine kadar Türkiye’de hizmet vereceği öğrenildi.

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