Datça’da makilik yangını başladı

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Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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