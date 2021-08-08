Bodrum'dan tüm Muğla'ya yardım seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'dan tüm Muğla'ya yardım seferberliği

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önce söndürülen yangında seferber olan vatandaşların gönderdiği yardım malzemeleri, Muğla'da 3 noktada devam eden yangınlar için gönderilmeye devam ediliyor.

Bodrum'dan tüm Muğla'ya yardım seferberliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önce söndürülen yangında seferber olan vatandaşların gönderdiği yardım malzemeleri, Muğla'da 3 noktada devam eden yangınlar için gönderilmeye devam ediliyor.
Milas Beyciler'den başlayan ve Bodrum'a sıçrayan yangınların söndürme çalışmaları esnasından Türkiye'nin dört bir yanından yiyecek, içecek, kıyafet ve yangında kullanılan malzeme yardımları çığ gibi büyüdü. Önce Mumcular Mahallesi'nde bir okula yerleştirilen malzemeler okul yetmeyince Konacık Mahallesi'nde bulunan Heredot Kültür Merkezi yardım merkezine çevrildi. Çığ gibi büyüyen yardım malzemeleri yangının bitmesinin ardından Muğla'nın Kavaklıdere, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden yangın bölgelerine götürülmeye başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yardımları durdurduklarını açıkladı. Gelen yardımlar ise Bodrum Belediyesinde bir personel ile yangın bölgelerine gönderiliyor. Bodrum Belediyesi ekipleri birçok yardım malzemesini de Muğla'da devam eden yangınlarda mücadele eden Türkiye'nin her bölgesinden gelen orman işçilerine, itfaiye ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Bir yandan Bodrum'daki yaraları sarmaya devam eden Bodrum Belediyesi diğer yandan ise yangınla mücadele eden ekiplerin imdadına koşuyor.

"Kurtuluş Savaşı ruhunu hala yaşatıyoruz"
Kurtuluş Savaşı dönemindeki dayanışma ruhunun Türk halkı tarafından halen daha yaşatıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Yaşar Çelikhan, "Yangında burası bizim ana depomuz oldu. Toplumsal duyarlılık hat safhada, sağ olsun milletimiz bizi yalnız bırakmadılar. Türk milleti her zamanki gibi örnek bir davranış sergiledi. Buraya tüm gelen yardımları bu ana depoda depolayıp, kategorize ederek envanterimize kaydımızı aldık. Sahada çalışan kurumlardan gelen talepler doğrultusunda da buradan da çıkış yapıyoruz. Bodrum'da yanan alanlar kontrol altına alındı ama çevre ilçelerde felaket hala devam ediyor. Biz de bir nebze buradaki ihtiyaç fazlası ürünleri yine aynı toplumsal dayanışma ruhu ile çevre il ve ilçelerdeki kurumlar ile paylaşıyoruz. Sağ olsunlar her şey geldi. Herkes kendi imkanları doğrultusunda gönlünden kopan ne varsa gönderdi. Aklınıza gelebilecek her şey var burada. İnsan ihtiyacı başta olmak üzere, diğer canlılara yönelik ihtiyaç malzemeleri ve mamalar, yemler de geldi. Yaşadığımız felaketi bir nebze olsun hafifletmek adına herkes katkıda bulundu. Hem Bodrum Belediyesi adına hem de bir Bodrum yaşayanları adına halkımıza teşekkür ediyorum. Tam bir Kurtuluş Savaşı ruhu var. Bunu koruyoruz, bu ruhu koruduğumuzu görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bu dayanışma ruhunu bizden sonraki kuşaklara da aktaracağız" dedi.

"Herkes büyük bir mücadele verdi"
Muğla'daki yangınların söndürülmesinde görev alan herkesin büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise "Bodrum Belediyesi olarak ilk etapta Mumcular bölgesinde afet kriz masası yönetimini oluşturduk. Akabinde de bir okulumuzu lojistik merkezi olarak belirledik. Daha sonra Mazı yolu üzerine kriz yönetimi için bir alan oluşturduk. İçerisinde bulunduğumuz alan da Konacık ana toplama merkezimiz. Bu merkezimizde ise il dışından gelen tüm yardımları alıyoruz. Artık yardım alımlarını da kestik. Çünkü çok fazla malzeme geldi. İsrafa neden olabilecek ürünler var elimizde. Şu anda bu ürünleri Bodrum merkezi dışında, Milas, Yatağan ve diğer bölgelere de gönderimini sağlıyoruz. Yangın süreci boyunca sahaya 5 bin adet yangın tüpü dağıttık. Yangının beşinci gününde Bodrum ilçemizdeki yangın kontrol altına alındı. Bu bölgede Turizm Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız görev yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada ciddi bir emek ve mücadele verildi. Elbette eksikler, kusurlar ve eleştiriler olmuştur ama biz Bodrum Belediyesi olarak krizi yönetmek için hızlı hareket edip herkesle entegre olduk. Orman işletmesi çalışanlarımız, sahil güvenlik çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız, jandarma güçlerimiz, itfaiye erlerimiz büyük mücadele verdiler. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Yaraları sarıyoruz"
Bodrum'da kontrol altına alınan yangın sonrasında hasar tespit çalışmalarının başladığını sözlerine ekleyen Tutkun, "Dört tane evi yanan vatandaşımızın konteynerini içi tam donanımlı olarak kuruyoruz. Kaymakam bey sağ olsun tüm kurum ve kuruluşlar ile gönüllü vatandaşları herkesi uyum içerisinde bir potada başarılı bir şekilde yönetti. Şimdi artık yaraları sarma zamanı. Bodrum Belediyesi de hasar tespitlerini yapıyor. AFAD evi yanan yerlere maddi ve manevi yardımlara da başladı. Biz de onların ihtiyaçlarını gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın
Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü
Datça’da makilik yangını başladı
YEREL HABERLER Datça’da makilik yangını başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecine katkı sağlamak”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Bölgeye ...
Dalaman'da da orman yangını çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Dalaman'da da orman yangını çıktı / Ek fotoğraf
Dalaman'da da orman yangını çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Dalaman'da da orman yangını çıktı / Ek fotoğraf
Muğla’da ekipler karadan su taşıdı, helikopter havadan müdahale etti Muğla’da orman yangınlarında kara ve hava ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Muğla’da ekipler karadan su taşıdı, helikopter ...
Dalaman'da da orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Dalaman'da da orman yangını çıktı
Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan ...
Bir yangın da Dalaman’da başladı
YEREL HABERLER Bir yangın da Dalaman’da başladı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 11 gündür devam eden orman yangını yangın helikopterinden görüntülenirken, dumanların bir ucu Denizli sınırına yakın Sandras Dağı Çiçekbaba mezarına dayandı
YEREL HABERLER Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı Muğla’nın ...
Köyceğiz'deki yangında 11'inci gün; yayladaki evler tahliye edildi 
YEREL HABERLER Köyceğiz'deki yangında 11'inci gün; yayladaki evler ...
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran mektuplar Muğla orman yangınlarında görev alan Azerbaycan itfaiye teşkilatının üst düzey komutanlarına çocuk evlerinde kalan gençler tarafından duygu dolu mektuplar elden teslim edildi
YEREL HABERLER Azerbaycanlı ateş savaşçılarına duygulandıran ...
Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, soğutma çalışması devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, ...
Datça'da sahilde köpük tedirginliği
YEREL HABERLER Datça'da sahilde köpük tedirginliği
Milas'taki yangında 9'uncu gün
YEREL HABERLER Milas'taki yangında 9'uncu gün
Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç
YEREL HABERLER Bodrumspor'a Antalya'dan iki genç
Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, soğutma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, ...
39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor Muğla’da Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınlarına 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, bin 843 personel, belediyeler ve özel sektör katkıları havadan karadan müdahale sürüyor
YEREL HABERLER 39 helikopter 6 uçakla müdahale devam ediyor Muğla’da ...
Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
YEREL HABERLER Muğla'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde Gece de söndürme çalışması yapabilen helikopterler Milas Fesleğen’de alevlere mücadele ediyor
YEREL HABERLER Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde Gece ...
Hisarcıklıoğlu: "Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Muğla'da yangınları ve çevre için yapılması gerekenleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Doğamızı ve suyumuzu korumak milli ...
Hisarcıklıoğlu: Yanan bölgeler için resmi yardım kampanyasında bir günde 15.5 milyon TL toplandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Yanan bölgeler için resmi yardım ...
Hisarcıklıoğlu: Yanan bölgeler için resmi yardım kampanyasında bir günde 15.5 milyon TL toplandı
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Yanan bölgeler için resmi yardım ...