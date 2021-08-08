Dalaman'da da orman yangını çıktı (2)

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OGM'DEN UYARI

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınına hava gücümüz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangın riski geçmiş değil. Bu nedenle milletimiz ormanlık alanlarda ve orman yakınlarında dikkatli ve tedbirli olmalı, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdırlar."DALAMAN (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Dalaman DALAMAN (Muğla), (DHA)

2021-08-08 18:02:21



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