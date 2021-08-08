Datça’da makilik yangını kontrol altına alındı

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Muğla’nın Datça ilçesindeki makilik yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, eski Datça Kargı Deresi Ergek mevkiinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına bir helikopter, 1 uçakla havadan müdahale edilirken, karadan da ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına büyük destek verdiği yangın el birliği ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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