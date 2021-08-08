Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-08 18:33:42



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