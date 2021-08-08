Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nde yangın açıklaması



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Muğla'nın Milas ilçesinin Ören Mahallesi´nde bulunan Nene Hatun gemisinde basın açıklaması yaptı. Karaismailoğlu, Yeniköy Termik Santrali'ne 300 metre mesafede ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtıklarını belirterek, "Bu yol koridoru sayesinde santral güvence altına alınmış oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinin Ören Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun gemisinde yangınla ilgili bilgi verdi. Yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız önemli bir görev üstlendiler. Yangına su taşıyarak, arazözlere su temini yaparak ve denizden müdahale edebildiğimiz oranda, söndürme çalışmalarına yardım ettik. Şu anda ihtiyaç olmamasına rağmen teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda yine gemilerimizle yangına müdahale etmek için bekliyoruz. Bölgede, ülkemizin enerjisinin yüzde 2'sini üreten Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bulunuyor. Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde santral güvence altına alınmış oldu. Az da olsa termik santralin uzak bir kesiminde şiddetini azaltmış bir yangın devam etmekte ve helikopterlerimiz, uçaklarımız buraya müdahale etmekte" dedi.

DHA-Politika Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2021-08-08 20:15:48



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