Muğla’daki yangınlarda son durum En sıkıntılı bölge Köyceğiz 11 gündür devam eden Muğla’daki orman yangınlarında Menteşe, Kavaklıdere, Milas ve Köyceğiz yangınlarına uçak ve helikopterlerin yoğun sortisi gün boyunca devam etti

Muğla’da Menteşe, Milas ve Yatağan yangınlarına havadan ve karadan gün boyu müdahale devam ederken, gün içinde Dalaman ve Datça’da çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınların söndürülmesi için 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, bin 843 personel, belediyeler, özel sektör ve gönüllü vatandaşlar da katkı verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerde Kavaklıdere bölgesindeki yangın kontrol altına alınırken, Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden yangına Yılanlı bölgesinde gün boyu havadan ve karadan çalışmalar devam etti.
Köyceğiz’deki orman yangınında tehlike sürerken, yangına müdahale havadan helikopterler ve uçaklar ile devam etti. Muğla bölgesinde devam eden yangınlar içinde en sıkıntılı bölgenin Köyceğiz bölgesinde devam eden yangın olduğu açıklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.