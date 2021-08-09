Bodrumspor Harun ve Sergen'le anlaştı

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Bodrumspor, geçen sezon Antalyaspor'dan kiraladığı 2 eski oyuncusunu bu kez bonservisleriyle transfer etti. Yeşil-beyazlılar, sağ kanat Harun Kavaklıdere ve merkez orta saha oyuncusu Sergen Yatağan'la 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 13 maçta 10 gol atarak lige müthiş başlayan 23 yaşındaki Harun, sağ diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Sergen ise 24 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-08-09 11:46:16



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