Muğla Büyükşehir Bin 257 personeliyle yangınlarla mücadele ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bin 257 personel, 54 arazöz, 56 iş makinası ve 71 hizmet aracı ile Muğla’daki yangınlara müdahale ediyor.

Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde farklı zamanlarda çıkan orman yangınları bugüne kadar 66 bin 231 hektar orman alana zarar verdi.

Orman yangınlarında Bodrum’da 9 bin 85, Datça’da 9, Fethiye’de 16, Kavaklıdere’de 7 bin 568, Köyceğiz’de 12 bin 1, Marmaris’te 13 bin 600, Menteşe’de 11 bin 369, Milas’ta 8 bin 480, Seydikemer’de 2 bin 11, Yatağan’da 2 bin 14, Dalaman’da 99 hektar olmak üzere toplam 66 bin 231 hektar ormanlık alan yandı.

Muğla ve ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangının ilk gününden itibaren yangın sahasında aktif görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi yangınlara bin 257 işçi, 54 arazöz, 56 iş makinası ve 71 hizmet aracı ile müdahale etti. Ekiplerin yangın sahalarındaki çalışmaları devam ediyor.

Başkan Gürün; “Muğla tarihinin en büyük yangınlarında omuz omuza mücadele veriyoruz”

Muğla’da 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarının yerleşim birimlerine sıçraması ile birlikte ilk dakikadan itibaren ekiplerin seferber olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de gelen desteklerle güçlerine güç katıldığını, yangınlarda omuz omuza mücadele edildiğini belirtti ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Muğla’mız belki de tarihinin en büyük yangınları ile karşı karşıya kaldı. Farklı noktalarda yaklaşık zamanlı başlayan orman yangınları kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerimizi tehdit etti. Büyükşehir ekiplerimiz tüm gücüyle kısa sürede yangınlara müdahale etti. Görev sahası olmayan yerlerde de orman ekiplerine araç ve su desteği sağlandı. Büyükşehir ekiplerimiz yanında tüm Türkiye’den 17 Büyükşehir, 50 il ilçe belediyesi araç ve personel göndererek yangına destek verdi. Verilen bu mücadele sonucunda yeni bir yangın çıkamaması durumunda mevcut tüm yangınlar söndürülmüş olacak. Muğla sadece üzerinde yaşayanların şehri değil. Hepimizin, tüm Türkiye’nin hatta dünyanın en özel şehirlerinden biri. Tüm şehirlerimiz, memleketimizin her köşesi çok değerli. Birlik ve beraberliğin, tek yumruk olmanın her engeli aşabileceğini, güçlükleri yenebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Muğla’mızda yangınla mücadeleye katılan, emek veren tüm ekiplere, kurumlara, gönüllülere, yardımlarıyla bizlere umut olan tüm destekçilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.