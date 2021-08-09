Marmaris’te hayat normale döndü Marmaris'te tatil keyfi havadan görüntülendi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “Yapılabilecek en büyük yardım tatil için bu bölgenin tercih edilmesidir”

– Turizm kenti Marmaris’te orman yangınlarının son bulmasıyla hayat normale döndü. Yardım için çok fazla telefon aldığı aktaran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tatil için Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerin tercih edilmesi yapılabilecek en büyük yardımdır. Kentimiz tamamen güvenlidir” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan orman yangınları 8 gün boyunca devam etti. Yangınlar 5 gün önce kontrol altına alındı. Orman yangınlarının yaşandığı günlerde otellerde rezervasyonlar iptal edildi. Birçok tatilci de tatilini yarıda bırakıp Marmaris’i terk etti.

Turizm kenti Marmaris’te sıra yaraları sarmaya geldi. Bir yandan yangından zarar görmüş yapılar ve canlılar için çalışmalar yürütülürken öbür yandan turizm hareketliliği başladı. Yerli ve yabancı turistler tatile kaldığı yerden devam ettiği Marmaris havadan da görüntülendi.



“Yaralarımızı saracağız”

Yangının 8’nci günün sonunda söndürüldüğünü ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “4 gündür soğutma çalışmaları Marmaris’te devam etmekte. 13 bin 650 hektar alanımız yangında kaybedildi. Tüm mücadeleyi gösterdik. Ciddi zararlarımız söz konusu. Köylerde yanan evlerimiz var. Hızlı bir şekilde tamir sürecine girdik. Yaralarımızı saracağız. Doğanın tekrar kendini toparlayabilmesi zaman alacak. Hızlı şekilde toparlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.



“Hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez”

Yanan alanlarla imar ile kaygıların olduğunu söyleyen Oktay, “Herkes müsterih olsun. Biz burada olduğumuz sürece yanan alanlardaki hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez. Bu konuda çok hassas ve duyarlıyız. Olası bir durumda bunun karşısında olacağımızı net olarak söylüyorum” diye konuştu.



“Burayı tercih etmeleri yapılabilecek en büyük yardımdır”

Marmaris’in bir turizm kenti olduğunu hatırlatan Oktay, “Ekonomisinin yüzde 90 civarındaki kısmı turizmden kaynaklı. Çok sayıda yardım telefonu alıyoruz. Şu anda insanların buraya yapabilecekleri en güzel yardım olası tatil planları varsa Marmaris ve benzeri tatil destinasyonlarını tercih etmektir. Yangın tamamen söndürüldü. Kentimiz tamamen güvenlidir. İnsanların burada gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebilecekleri durumdadır. Tatil programları varsa Marmaris ve Bodrum gibi bölgeleri tercih etmeleri yapılabilecek en büyük yardımdır” şeklinde konuştu.



“Olumluya doğru bir dönüş var”

Yangının yaşandığı günlerde çok sayıda rezervasyon iptali olduğunu söyleyen Oktay, “Tatili yarıda kesme durumlarıyla karşılaştık. Bulunduğumuz günler içerisinde olumluya doğru bir dönüş var” dedi.

Marmaris’te meydana gelen yangınların denizde kirlilik oluşturmadığını ifade eden Oktay, gerekli görüldüğünde temizliklerin yapıldığını söyledi.

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