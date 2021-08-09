Milas yangınında büyük tehlike atlatan Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite tekrar devrede



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 10'uncu gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında söndürme çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak yeniden elektrik üretimine başlandığını açıkladı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.

Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Yangının santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangında 10'uncu güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 6 helikopter, karadan da 70 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.

'KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE BİR ÜNİTE DEVREYE ALINDI, ELEKTRİK ÜRETEMİNE BAŞLANDI'

Zamanında karar verilip, uygulanan tahliye planı ile can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı Kemerköy Termik Santrali'nde, önce güvenlik tedbirleri alındı. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in girişimiyle yerli yabancı uzmanlar getirildi. Bu uzmanlar tarafından, ilk tespitlere göre santraldeki yüksek ısıya maruz kalması nedeniyle oluşmuş olabilecek görünmeyen diğer hasarların tespitleri yapıldı. 652 MW kurulu güce sahip, 620'den fazla çalışanı olan santral, 5-6 gün gibi kısa sürede devreye alınarak elektrik üretimine başlanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2021-08-09 18:41:40



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