Tarım İl Müdürü Saylak, saldırılara sosyal medya hesabından cevap verdi "Buradayım sevgili kardeşim buradayım, evim çok sıcak ama klavyeniz buz gibi”

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın hemen hemen her ilçesinde çıkan orman yangınları sırasında bilinçli bir şekilde kendisine yönelik sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyasına yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. “Buradayım sevgili kardeşim buradayım” ifadeleriyle açıklamasına başlayan Saylak “Evim çok sıcak ama sizin klavyeniz buz gibi” cümlesi dikkat çekti.



Muğla’da Milas, Marmaris, Köyceğiz, Menteşe, Seydikemer, Datça, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye’de çıkan orman yangınlarının büyük bir bölümü havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Birçok vatandaşında gönüllü olarak katıldığı söndürme çalışmaları sırasında kurum personelleri ile birlikte sahada görev alan ve bu sırada dumanlar arasında kalarak boğulma tehlikesi geçiren, son anda ekipler tarafından kurtarılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak’a yönelik sosyal medya üzerinden linç girişimi başlatıldı. Bazı kişiler “İl Tarım ve Orman Müdürü Nerede?” şeklinde mesajlar paylaşıp, Saylak’ı hedef gösterince bir çok kişi de her gün yangın mahallinde gördükleri İl Müdürü Barış Saylak'a sahip çıktı.



Bu paylaşımlarla ilgili olarak İl Müdürü Barış Saylak tarafından sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamasının hemen hemen her satırında Muğla’ya olan sevdası ve görev aşkından bahseden Saylak’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Buradayım sevgili kardeşim buradayım. Sahada. 5 yaşındayken de buradaydım, 25 yaşımdayken de, 45 yaşımdayken de. Hep sahip çıktım buralara. Hep iyisi nasıl olur diye düşündüm buralar için. Şimdi de sahadayım aynı sebepten. Aslında sen de biliyorsun sevgili kardeşim, benim Muğla’daki Tarım ve Hayvancılıktan sorumlu il müdürü olduğumu ve veteriner hekim olarak bu göreve gelmemin gayet normal olduğunu. Muğla Orman Müdürlüğü'nün aynı bakanlığa bağlı olmak dışında bizimle hiçbir bağı yok. Yani benim İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Muğla’daki orman alanları ve yangınları yönetmekle ya da müdahale etmekle ilgili hiç bir tasarrufum ve yetkim olamaz. Ki zaten uzmanlığım değil. Ve uzmanlığım olmayan konularda fikir beyan etmek tarzım değil. Ama bu noktada Milas’ın bir köyünde bu topraklara, bu ormana doğmuş biri olarak, o ormanın dibindeki denizde yüzmeyi öğrenen çocukluğumu nasıl unuturum? Tabi ki ben ve ekibimin tamamı sorumluluk alanımız olmasa da, yangın sahasında tüm gücüyle çalışan Orman Genel Müdürlüğümü'zün yanında olduk. İl müdürü olarak değil, Muğla’nın evladı olarak. Sevgili kardeşim ben memleketim yanarken siyaset yapmayacağım. Şu an yemek molası verdik. Az sonra yangın bölgesinde kalan hayvanları güvenli alanlara taşımaya ve tarım arazisi yanan üreticimizin hasar tespit çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Eğer yerimde olsanız siz de bu durumda o insanların gözlerine bakıp siyaset yapmazdınız. Eksiklerimiz var mıdır. Vardır elbet. Ama bu çabamızı azaltmaz. Bir tane Muğla var sevgili kardeşim ve benim gidecek başka evim yok. Şimdi sahaya dönmem lazım. Evim çok sıcak ama sizin klavyeniz buz gibi. Umarım kalbin de öyle değildir. Ben senin için üzüldüm sen de bizim için üzül olur mu?” ifadelerini kullandı.

