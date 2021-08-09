Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Köyceğiz´de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor.Tolga TAHÇI/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Tolga TAHÇI

2021-08-09 19:26:04



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