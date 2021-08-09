Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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– Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 4 bakanın yanı sıra, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, bakan yardımcıları ve ilgili birim amirleri katıldı.

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