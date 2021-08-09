Bakan Pakdemirli: 2 ilde orman yangını devam ediyor



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 ilde yangınların devam ettiğini belirterek, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında basın açıklaması yaptı. Orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrol altına alındı. Bugüne kadar 53 ilde 270 orman yangın ile uğraştık. 267 orman yangını kontrol altında. İki ilimizde 3 orman yangını devam ediyor. Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor. Muğla'nın Yatağan ve Kavaklıdere ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. 246 kırsal alan yangına müdahale edildi. 15 uçak,9 İHA, 64 helikopter, 1 insansız helikopter, 430 iş makinesi, 850 arazöz, su tankeri, 2 bin 560 personelle devam ediyoruz. Bunlara ek olarak 10 jandarma helikopter yangınlar müdahale ediliyor. Farklı Ülkelerden 27 hava aracı, 2 uçak ve 5 helikopter mevcut." dedi.

YUNANİSTAN YARDIM İSTEDİ

Bakan Pakdemirli, Yunanistan'da devam eden orman yangını nedeniyle bu ülkeden yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Yunanistan ve ABD'de daha ciddi yangınlar olduğu için uçaklar ülkemizden ayrıldı. Yunanistan'ın bizden uçak talebi var. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte uçak ve helikopter göndermek için çalışıyoruz. Şu anda Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 yangın söndürme uçağın gitmesi için çalışmalar devam ediyor." ifadesunu kullandı.

TERMİK SANTRALERDE RİSK MİNUMUM EDİLDİ

Termik santrallerde yapılan çalışmalar sonucunda riskin minimuma indirildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Milas termik santraller çevresinde devam eden yangınlar için söndürme çalışmaları yapılıyor. Yangının kalbine 3 kilometre yol açıldı. Burada söndürme çalışmaları sürüyor. Orman yangınlarında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerin olumsuz etkilenmemesi için her türlü önlemler alınmıştır. Ormanda seyretme çalışmaları ve arazöz ile tedbir alındı. Risk minimize edildi. Ateşe ulaşamadan kontrol altına alındı diyemeyiz. Düne göre durum çok çok daha iyi. Bu akşam arkadaşlarımdan güzel haberler umuyorum." diye konuştu.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN VADİYE HAPİS OLDU

Köyceğiz'de devam eden yangın ile konuşan Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadi içine hapsolmuş şekilde devam ediyor. Bura kontrol altına alındı veya bitti diyemeyiz. Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın yayılma gösteriyor. Rüzgâr ters olmaz ise kontrol altına alınabilir bilgisi geldi. Arkadaşlarımız sahada canla başla çalışıyor. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru arazözler en ufak duman kalmaması için çalışıyor. Yangına sebebiyet şeylerden uzak durmalıyız. Herkes çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır." dedi.

GÖNÜLLÜLERİN EĞİTİMLERİ FAYDALI OLDU

Orman yangınlarında aktif rol oynayan gönüllüler için eğitimlerin arttırılacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarına gönüllü müdahale etmek isteyen vatandaşlarımız kendi resmi sitemiz, il ve ilçe hizmet binalarımız ve EDevlet üzerinden başvursunlar. Yangınlarla mücadelede seferberlik halindeyiz. Şu ana kadar 13 bin 339 kişiye, yangın müdahale eğitimleri verildi. Bu gönüllülerin çoğunluğu ülke genelinde yangınlara güvenlikleri ön planda şekilde müdahaleye destek verdi. Son 13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik, vermeye devam edeceğiz. 16 tanesi büyük, 206 tanesi kırsal tarım alanlarında yangın çıktı. Hava kara ekipleri bu yangınlarda ciddi koordinasyon sağladı. Yanan orman alanlarımızın tekrar ağaçlandırılması için bilimsel çalışmalarımız sürmektedir. Sivil yangın müdahale ekipleri için eğitimlerimizi daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

KARŞI ATEŞ SÖNDÜRMEDE ÖNEMLİ

Karşı ateş tekniğinin yanlış anlaşıldığıni dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen karşı ateş dediğimiz durum yanlış anlaşılıyor. Orman personelimiz karşı ateş vermeye çalışırken vatandaşlar ormanı mı yakıyorsunuz diye arkadaşlarımızın üzerine yürüdü, tepki verdi. Gerekli tedbirler alındığında ve risk en az seviyeye indiğinde bu karşı ateş durumu hayata geçiriyoruz. Yangının geldiği noktaya doğru orman örtüsü yakılır. Bu gelen büyük dalgayı önlem için önemli bir sistemdir. Dünyanın birçok ülkesinde bu yöntem uygulanır. Manavgat ve Gündoğmuş'ta bu yönetimi kullandık ve çok başarılı oldu. Termik santrallerde durum değerlendirmesi yaptık ama risk çok yüksek olduğu için vazgeçtik."

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınların ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "9 İl, 26 ilçe, 180 köyde 7 bin 735 çiftçimizin son hasar tespiti yapıldı. Yapılan son hasar tespite göre 53 bin 735 dekar ekili dikili alan, 609 dekar sera, 403 büyük baş, 4 bin 452 küçük baş, 7 bin 822 arılı kovan, 2 bin 167 tarımsal yapı zarar gördü. Tarım alanlarında bedelsiz tohum ve yemler temin edilecektir. 479 hasar ihbarı ile Antalya başı çekiyor. 173 milyon lira hasar tespiti yapıldı. 9 milyon lira ilk etapta ödeme yapılacak. Antalya ve Muğla'ya hayvan telefleri ödenmesi için 14 milyon para gönderildi. Bir an önce ödemleri hızlı başlayacak. Bu konularla ilgili detayları il ve ilçe müdürlüklerinden alabilirler. Tamamı hibe olmak üzere büyük ve küçükbaş hayvan ile arı kovanları ödenecektir. Yangından etkilenen çiftçi kardeşlerimizden hasar tespit ile müracaat etmekle borçlar ertelecektir." diye konuştu

MUĞLA ÇAM BALI ÇOK ÖNEMLİ

Muğla Çam balının dünya ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin çam balı ihtiyacının yüzde 92'si Muğla'dan sağlanmaktadır. Dünyada ise yüzde 13. Şu ana kadar tespit edilen 4 bin 500 arılı kovan maalesef zarar gördü. Sahadaki arkadaşlarımızla hasar tespitler devam ediyor. Türkiye'nin merkezi olan Muğla Çam balı üretim alanlarında yaralar sarılacaktır. Arıcılara kovan desteği sağlanacaktır. Çam balı üretimi için Milli Parklar sınırları açılacak ve arıcılarımız konaklayabilecektir" dedi.

EYLEM PLANLARI HAYATA GEÇİYOR

Türkiye'yi afetlere bırakmayacağız diyen Bakan Pakdemirli, "Sel, yangın, kuraklık, susuzluk vb.. dünyanın normali haline gelecek. Biz bu cennet ülkemizi değişen bu afetlere bırakacak değiliz. Bu doğal afetlerle ilgili bilimsel olarak eylem planlarımız hayata geçecektir. Kardeşlerimiz bu yangınların tümünü söndürecektir. Ormanlarımızda vatan nöbetine devam edilecektir. Ormanlarımız tekrar küllerinden doğacaktır. Orman köylümüz doğduğu ve doyduğu eski günlerine dönecektir. Sizlerden ricam söylentilere, asılsız sözlere ve tahriklere itibar etmeyin. Devlet burada kimseyi mağdur etmeyecektir. Ne zaman yangınlar biter o zaman rahat uykumuz olur. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kamu kurum kuruluş ve sivillerimize teşekkür ederim. Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımızın ayağına taş, gözüne yaş ve yüreğine taş değmesin" ifadesini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-08-09 23:19:44



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