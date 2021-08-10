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Yangının ortasında mahsur kalan domuzları kurtarmak için seferber oldular

İHA

Yangının ortasında mahsur kalan domuzları kurtarmak için seferber oldular

Kayseri İtfaiyesi ekipleri, Muğla'nın Milas ilçesinde yangının ortasında mahsur kalan domuzları kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
5 araç ve 15 personel ile Muğla'da devam eden yangınlarda etkin rol oynayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgedeki vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan ekipler, hayvanların da yangından etkilenmemesi için çaba sarf ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kemerköy Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale sırasında domuzlarla karşılaştı. Hortumla domuzların bulunduğu alana su tutan ekipler, hayvanların kurtulması için çalıştı.

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