Bodrumspor'da Orhan gitti

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, gurbetçi sol bek Orhan Aktaş'la yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Orhan Aktaş'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Manisa FK'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı geçen sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-08-10 10:44:34



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