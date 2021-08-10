Fethiyespor Soner'le anlaştı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten, "Kariyerinde 255 maça çıkan Soner, Vanspor FK ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Soner Birinci'ye hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Soner geçen sezon Osmaniye ekibinde 26 karşılaşmada görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-08-10 10:48:53



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