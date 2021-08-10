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Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı

DHA

Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı


Ahmet ACAR/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
MuğlaAntalya sınırında yer alan, Seydikemer'e bağlı Karaköy Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter ve bir uçakla havadan, 5 arazöz, itfaiye araçları, ekiplerle ve vatandaşlara ait onlarca su tankeri ile karadan müdahale edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirdi. Özellikle havadan yapılan hızlı müdahale ile yangın 2 saatte kontrol altına alınarak sondürüldü. Yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.
Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangına müdahalede, gönüllü vatandaşlar büyük çaba harcadı. Vatandaşlar, su tankerleri ile önünü kestikleri yangının yerleşim bölgelerine sıçramasını önlemeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Ahmet ACAR
2021-08-10 13:46:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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