Makilik alanda çıkan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı

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SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan, yakındaki besi çiftliğinde bulunan samanlık ve ahıra da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Seydikemer'in kırsal İzzettin Mahallesi´nde saat 13.30 sıralarında, makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakında bulunan besi çiftliğindeki samanlık ve ahıra sıçradı. Ahırdaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle su taşıyarak destek verdi. Alevler, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürüldü. Samanlık ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

2021-08-10 15:15:22



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