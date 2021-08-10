Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

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BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler söndürme çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), DHA)

2021-08-10 15:21:23



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