Bakan Karaismailoğlu'ndan Ortaca ve Dalaman belediye başkanlarına ziyaret

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da orman yangınlarının olduğu bölgelerde 3 gündür incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortaca ile Dalaman belediyelerini ziyaret etti.

Antalya Manavgat'tan 7 Ağustos'ta ayrılarak Muğla'ya geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'u makamlarında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, her iki belediye başkanıyla basına kapalı görüşme yaptı. Karaismailoğlu´nun buradaki temaslarının ardından Marmaris ilçesine hareket edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-08-10 16:07:17



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