Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerden kaçarak denize atlayan köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Türkiye'nin güney sahilinde günlerdir devam eden orman yangınları bir çok canlıyı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Marmaris ilçesi de yangından etkilenen bölgeler arasındaydı. Rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, yanan bölgeden kaçarak denize atlayan bir köpeği gördü ve müdahale etti. Köpeğe zarar vermeden denizden çıkaran ekipler, daha sonra köpeği tekneye alarak kuruttu.

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