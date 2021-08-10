Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gün içerisinde çeşitli mahallelerde çıkan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Karaköy, İzzettin ve son olarak Gölbent Mahallesi’nde art arda üç yangın meydana geldi. Ormanlık ve zirai alanlarda meydana gelen yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulundu. Gölbent Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına TOMA’larda destek vererek yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Bölge halkının da destek verdiği yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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