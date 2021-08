Bakan Pakdemirli: Aynı kanser gibi görünmeyen yerlerden sinsice yayılan bir yangın söz konusu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)-TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li, orman yangınlarının Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerinde, yerleşim yerlerini tehdit etmeden devam ettiğini söyleyerek, "Aynı kanser gibi görünmeyen yerlerden sinsice yayılan bir yangın söz konusu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Hizmet Binası bahçesinde basın açıklaması yaptı. Orman yangınları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Yangılarda 14'üncü gün. Şu ana kadar sıcak hava, düşük nem ve rüzgar ile 53 ilde toplam 275 orman yangını çıktı. 272'si kontrol altına alındı. Muğla'da 3 orman yangını için çalışma devam ediyor. Devam edenler Köyceğiz, Milas ile bir de Bodrum'da yeni çıkan yangın. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman yangınları haricinde 219 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. 15 uçak, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 62 helikopter, 5 bin 250 personel, 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinesi ile müdahale devam ediyor. Şu an mevcut filo durumuzda 15 uçak, 62 helikopter. Orman teşkilatında 3 amfibik uçak, 39 helikopter, 10 jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden 27 hava aracı bulunuyor" dedi.

'KANSER GİBİ GÖRÜNMEYEN YERLERDEN SİNSİCE YAYILAN BİR YANGIN'

Milas'ta, 31 Temmuz'da çok büyük orman yangını başladığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bugün sabah ve hatta öğleden sonraya kadar bitme noktasına gelen yangın tekrar başladı. Son derece sinsi bir yangın ile karşı karşıyayız. Havadan yeşil bir bitki örtüsü görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Sanki bu bitki örtüsünün altında başka bir orman varmış gibi yanıyor. Özellikle öğleden sonra bu yangınlar ortaya çıkıyor. Vatandaş, medya bu durumu canlı görmüş olsaydı, 'Yangın yok, her şey bitmiş' derdi. Milas yerleşim yerleri ve Yeniköy Termik Santrali'nde risk yok. 8 helikopter, 5 uçak, 69 arazöz, 10 tanker, 21 iş makinesi ve 200 orman söndürme ekibiyle Milas yangınına müdahale ediliyor. Bu akşam saatlerinde daha iyi neticeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Makilik alan aynı meşe ağacı gibi içten içe yanmakta ve müdahaleyi çok zorlaştırıyor. Orman mühendisleri ile yaptığımız görüşmelerde okul kitaplarında okuduğumuz ama hiç görmediğimiz bir yangınla karşı karşıyayız. Aynı kanser gibi görünmeyen yerlerden sinsice yayılan bir yangın söz konusu. Alevlerin büyük ve hızlı olmaması müdahaleyi zorlaştırmıyor. Bu durumu görünce makilik alanlarda yangın sonrası hızlı bir temizlik çalışmasına girdik. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Cehennem Deresi mevkiine hapsedilmiş yangın, bu sinsi alevlerle vadi dışına çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile yerleşim yerlerine önemli bir tehdit bulunmamaktadır. Milas ve Köyceğiz ilçelerini havadan kontrol ettim. Havadan ve karadan etkili bir müdahale devam ediyor. Kısa sürede sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Bodrum Gümüşlük'te bugün çıkan yangın ise devam ediyor. Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda" dedi.

'HAVA ARAÇLARI MUĞLA'YA KAYDIRILDI'

Büyük yangınların son günlerde Muğla ilçelerinde yoğunlaşmasıyla hava gücünü bu alanlara kaydırdıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Önemli bir hava müdahale ekibimiz var. Şu anda akut tabir ettiğimiz yangınlar geçtiği için komşumuz olan Yunanistan'a 2 uçak göndermeyi planlıyoruz. Komşumuzun durumu çok kötü ve yerleşim yerleri tehdit altında. AB'den gelen uçaklar talep üzerine Yunanistan'a kaydırılacaktır. Ormanlar dünyanındır. Şu anda kapasite fazlamız var ve komşumuza göndermekten çekinmeyiz" dedi.

'AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA BİRİNCİ DÜNYA'DA DÖRDÜNCÜYÜZ'

Yangın ve doğal afetlerin çıkmasında iklim değişikliğinin çok fazla etkili olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"IPCC 6'ıncı değerlendirme raporu yayınlandı. Küresel ısınma ve büyüklüğün ortalaması raporlarda ortaya konulmuştur. Rapora göre küresel ısınma 20 yılda ciddi artacak. Bu konuda ekiplerimizle detaylı çalışma ve eylemlerimiz hazır. Şartlara ve gelişen teknolojiye göre güncelleme yapıyoruz. Ülkemizde 137 fidanlığımız mevcut. Bu fidanlıklarda yıllık üretim 500 milyon fidan. Stok merkezlerimizde 3 milyar tohum mevcut. 2021 yılında bin türden 273 milyon fidanımız dikilmeye hazır. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Dünyada orman varlıklarını artırmada son 5 yılda 46'ıncı sıradan 2'inci sıraya yükseldik. Yeşil vatanımızı güçlendirmek için çok güçlü bir alt yapımız var. Orman köylüsünün kalkınması için meyve verecek, yangınlara dayanıklı ekonomik destek sağlayacak fidanlar dikilecektir. Yanan alanların yüzde 30 meyveli orman olması için çalışma başlattık. İncir, ahlat, keçiboynuzu, selvi ve alıç gibi yangına dayanıklı ve ekonomik gelir getirecek fidanlar dikilecektir" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Yangınların ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "9 il, 27 ilçe, 182 köyde 9 bin 51 çiftçimizin son hasar tespiti yapıldı. Yapılan son hasar tespite göre 65 bin 124 dekar ekili dikili alan, 923 dekar sera, 404 büyükbaş, 4 bin 452 küçükbaş hayvan, 7 bin 997 arılı kovan, 2 bin 167 tarımsal yapı, 6 bin 953 aletli tarım aracı zarar gördü. Şu an çok fazla bilgi kirliliği mevcut. 'Çam balı bitti, arılar öldü' gibi söylemler dolaşıyor. Arıcıların çoğunluğu yaylada olduğu için fazla bir hasar yok. Arıcılar geriye döndüğünde popülasyonun nasıl sürdürüleceği konusunda projelerimiz var. Yangınlarda zarar gören arı kovanlarının tamamını karşılayacağız. Arıcılara kapalı olan Mili Parklar sınırları açılacak ve buralarda kalabilecekler" dedi.

'HAVA ARAÇLARI 30 SENEDEN FAZLADIR KİRALANIYOR'

'Uçak ve helikopter neden satın alınmıyor' gibi söylemlerin kendisine ulaştığını belirten Bakan Pakdemirli, " Orman teşkilatı tarafından 30 seneden daha fazladır kiralama yoluna gidildi. Özal ve öncesindeki siyasilerde de böyle idi. 2019 yılından bugüne kadar envanterlerimize uçak alınması için çalışıyoruz. Bu hava araçların yılın 3 veya 4 ayı yoğun çalışıyor kalan aylarda ise boş yatması satın alınmasını cazip kılmıyor. 8 ay boşta kalan uçakları korumak, işletme, pilot temini ile ilgili yapılacak çalışmalar kamuda daha zor. Ülkemizde uçak kiralamak ile ilgili 20 yılda ciddi sektör oluştu. Söndürme uçakları tedarikçilerimiz mevcut. Türkiye'de yedek bir hava gücü sağlanması için planlama olması gerekiyor. Teknoloji hızla gelişiyor. Orman teşkilatı bünyemizde araçlar yeni ve sahada ciddi görevler yapıyor. Elimizdeki envanterleri tekrar gözden geçirip, günümüz koşullarına göre yenileme yapılabilir. Günümüz teknolojisi çok hızlı ilerlediği için ekonomik olarak kiralamak veya satın almak hangisi uygunsa onu yapıyoruz. Yangınlarla mücadele eden herkese teşekkür ederim. Bu yangınlar bitinceye kadar uyku yok ve elbirliği ile üstesinden geleceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-08-10 20:49:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.