Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan otogarda tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu’nu bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Alioğlu’nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.