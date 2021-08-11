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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

İHA

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

Muğla'daki yangınlara havadan müdahale eden helikopterlerin stadyumdaki ikmal alanı ile helikopter ve personellerin göreve hazırlanışı havadan görüntülendi.

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz'de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor. Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu'na uğruyor. Alana gelen helikopterler bakım ve yakıt takviyesini tamamladıktan sonra görev için yeniden yangın bölgesine hareket ediyor.

Ortalama 5 personelin yer aldığı, depolarının ise 3 bin 200 litre yakıt aldığı helikopterler yaklaşık 3 saat boyunca havada kalarak yangınlara müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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