Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti WWF-Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yangın helikopteri, 4 günde 42 saat havada kalırken, Bin 328 ton su ve 322 sorti yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti WWF-Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yangın helikopteri, 4 günde 42 saat havada kalırken, Bin 328 ton su ve 322 sorti yaptı.

İHA

Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti WWF-Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yangın helikopteri, 4 günde 42 saat havada kalırken, Bin 328 ton su ve 322 sorti yaptı.

Muğla’nın Marmaris İlçesinde 29 Temmuz günü başlayan sonrasında da 8 ilçede etkili olan orman yangınlarında 66 bin 277 hektar alan kül oldu. 14 gündür devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu WWFTürkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından kiralanan helikopter, yangın noktalarında başarılı müdahalelerde bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü’nün “Çevre Puma” kod adını verdiği ve İsviçreli pilot Justin Mattia’nın kullanımındaki yangın helikopteri, görev aldığı 4 günlük süre zarfında 42 saat havada kaldı. Yangın Yönetim Merkezinden verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılan helikopter, Yatağan Hacıveliler, Menteşe Kozağaç ve Yılanlı, Dalaman Şerefler, Köyceğiz Çövenli Yaylasında önemli rol üstlendi.
Dalaman Havalimanı’nda konuşlanan ve 4 günlük sürede günde 10 saatten fazla havada kalan büyükşehir belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, bugüne kadar yangın noktalarına Bin 328 ton su bıraktı.
Köyceğiz’de Çövenli Yaylasında devam eden ve sarp arazi ile vadi içerisinde kalan yangın noktalarında görev alan Çevre Puma, havada kaldığı 2 bin 508 dakikada toplam 332 sorti gerçekleştirdi.
Çevre Puma erken saatlerde başladığı yangın söndürme çalışmalarını gün hava kararıncaya kadar aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alev savaşçısına sürpriz doğum günü 14 gündür yeşil vatan için alevlerle savaşan yangın işçisine arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Alev savaşçısına sürpriz doğum günü 14 gündür yeşil ...
Fethiyespor'da transfer sürüyor
YEREL HABERLER Fethiyespor'da transfer sürüyor
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü
YEREL HABERLER Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü
Marmaris’te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te yangında zarar gören hayvanların tedavisi ...
Alevlerle savaşan kadınlar
YEREL HABERLER Alevlerle savaşan kadınlar
Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın ...
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (5)
Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü
Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon ...
Bakan Pakdemirli: Aynı kanser gibi görünmeyen yerlerden sinsice yayılan bir yangın söz konusu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Aynı kanser gibi görünmeyen ...
Bodrum yeniden alevlere teslim oldu Tüm ekipler Gümüşlük bölgesindeki yangını söndürmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Bodrum yeniden alevlere teslim oldu Tüm ekipler ...
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın / ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın / ek ...
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (4)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (4)
Milas yangınında 11'inci gün - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Milas yangınında 11'inci gün - Ek fotoğraf
Bakan Pakdemirli : “Yunanistan’a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır” “53 ilde 275 orman yangını çıktı, 272’si kontrol altında, 1 ilde 3 orman yangını için çalışmalar sürüyor” "Ağaçlandırmada Avrupa'da 1. dünyada 4. sıradayız" "Arıcılarımız endişe etmesin, cesaretleri kırılmasın. Arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli : “Yunanistan’a 2 uçağın ...
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (3)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (3)
Yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
YEREL HABERLER Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
Bodrum’da makilik yangını
YEREL HABERLER Bodrum’da makilik yangını
Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Göcek’teki yangın büyümeden söndürüldü
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın (2)
Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ortaca ve Dalaman belediye başkanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan Ortaca ve Dalaman belediye ...
Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.