Muğlaspor’da öncelik altyapıya Muğlaspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Uçar ve yönetim kurulu önceliği alt yapıya verdi.

Kovid19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır oynanmayan alt yapı liglerinde mücadele eden tüm futbolcuları yeniden toplayan Muğlapor çalışmalara hız verdi.

Bütün futbol kulüplerinin tek kurtuluşunun alt yapıdan geçtiğini ifade eden Muğlaspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Uçar, kulübün altyapısındaki futbolcuları daha sık takip ederek A takıma çok sayıda oyuncu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Virüs nedeniyle 1.5 yıl aşkın süredir top başı yapamayan Muğlaspor alt yapı takımları nihayet topla buluşuyor. Kısa bir süre önce Muğlaspor Kulüp Başkanlığına seçilen Abdurrahman Uçar ve yeni yönetim kurulu işe altyapıdan başladı. Alt yapıda mücadele eden bütün lisanlı futbolcuları toplayan Muğlaspor çalışmalara hız veriyor

Alt yapı futbolcuları ve antrenörleri ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Uçar, yaptığı konuşmada Muğlaspor şanlı tarihi ile çok büyük bir kulüp olduğunu ve yeşil beyazlı formayı giymenin büyük onur olduğunu kaydetti. Yüksek transfer maliyetleri nedeniyle dünya futbolunun tek kurtuluşunun alt yapı olduğunu dile getiren Başkan Uçar, ‘Yeni yönetim olarak bundan sonra altyapıya daha çok önem vereceğiz. Altyapıdaki futbolcularımızı daha sıkı takip ederek A takıma çok sayıda oyuncu hazırlamayı planlıyoruz’ dedi.

Altyapıdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Niyazi Çağlar ile Bölge Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelebi’nin de katıldığı etkinliğin sonunda Muğlaspor Altyapı Koordinatörü Antrenör Sabri Çetin genç futbolcularla yeni sezon programı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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