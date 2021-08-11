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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras: ‘’Yatağından yorganına kadar her şeyi tamamlayacağız’’

İHA

Başkan Aras: ‘’Yatağından yorganına kadar her şeyi tamamlayacağız’’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu, yangında zarar gören yurttaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli girişimlerde bulunmak için çalışmalara başladı. İlk olarak Mazı Mahallesi’nde görev yapan komisyon, yangın bölgelerinde hasar görmüş ev ve iş yerlerinde incelemeler yapıyor.

15 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü Mazı Mahallesi’nde soğutma çalışmaları tamamlandı. Hemen ardından Bodrum Belediyesi hızlıca harekete geçti, Fen işleri, Mali Hizmetler, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Veterinerlik Hizmetleri ve Destek Hizmetleri’nden oluşan on kişilik Hasar Tespit Komisyonu ile Mazı Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Armutçuk Mevkii’nde çalışmalara başlayan ekip Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile birlikte Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı’da hasar tespiti yapmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın geçmiş olsun dileklerini ileten Yurt, vatandaşları tek tek ziyaret ederek onları dinledi. Başkan Yardımcısı Yurt, belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek yaraları saracaklarını, tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti, “Yangında yaşanan zararları tespit için buradayız. Belediye olarak elimizde ne gelirse hızlı bir şekilde tedarik etmek istiyoruz. Başkanımız ilk günden bu yana buradaydı. Ahmet Başkan’ımız her yerdeydi. Her zaman yanınızda olacak. Siz bizim baş tacımızsınız. Hasta olan vatandaşları doktora götürebiliriz. Sizin için buradayız. Bazı köylerimizde telefon iletişiminde yaşanan sıkıntılar için gerekli girişimlere bulunacağız. Besi hayvanlarınız için yem,yine hayvanlarınızın tedavileri gibi ihtiyaçlarınızda tüm ekiplerimiz sizlerin emrindedir” dedi.

Yanan ev ve bahçe eşyaları, araç gereçlere kadar raporlayan Bodrum Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu,telef olan hayvanları ve ağaçları da raporladı.

88 yaşındaki Hasan Akkaş yanan ağaçlar için gözyaşlarını tutamadı. Burada doğduğunu 88 yaşında olduğunu ve ömrünün burada geçtiğini ifade eden Akkaş, elleriyle diktiği ağaçların yok olduğunu izlemek zorunda kaldığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Yangının başladığı ilk günden bu yana bölgede yurttaşlarla birlikte mücadele veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı Çakıllı Yalı bölgesinde zarar gören bir pansiyon ve evi yerinde inceledi. Oluşan hasarların tespiti için Belediye Hasar Tespit Komisyonu’nuna talimat verdi. Aras, depremzedelere acil ihtiyaçlarını, barınacak yerlerinin olup olmadığını sordu; ‘’Hemen bir yaşam konteyneri ayarlayalım. Eksik malzemelerin hepsini toparlayacağız. Yatağından, yorganına kadar her şeyi tamamlayacağız” dedi.

Belediye Hasar Tespit Komisyonu, Mazı yaylası olarak bilinen alanda inceleme yaptığı sırada yangında yanan yüzyıllık bir meşe ağacının kökünden dumanların yükseldiğini fark etti. Dumanlar kısa sürede alevlere dönüşünce Komisyon, yanlarında bulunan içme suları ile aleve anında müdahale etti. Bölgenin soğutma çalışmalarının yapılması için itfaiye birimlerine haber verdi.

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