Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.24'te, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça´nın 46,42 kilometre açığında gerçekleşen depremin 4,03 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte hissedilmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça

2021-08-11 13:53:35



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