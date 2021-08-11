Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkii’nde yangın çıktı. Yangın bölgesine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplere yangın söndürme helikopteri ise havadan destek verdi. Bölgede bulunan bir hayvan çiftliğine de sıçrayan yangının samanlığa zarar verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.