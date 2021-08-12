Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Köyceğiz´deki yangın 14´ncü gününde kontrol altına alındı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "14 gündür devam eden Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Tolga TAHÇI/MUĞLA, (DHA) - DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI

2021-08-12 00:44:14



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