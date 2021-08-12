Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve’nin hayali gerçek oldu

Marmaris’te meydana gelen yangın nedeniyle beslediği köpeğine ait kulübenin yanması sonrasında doğum gününde yeni bir kulübe dileyen minik Merve’nin isteği gerçek oldu.

Marmaris’te 29 Temmuz günü başlayan ve 8 gün boyunca etkili olan orman yangınında en çok etkilenen mahallelerden biri olan Osmaniye’de yaşayan 3. sınıf öğrencisi Merve Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından doğum günü kutlanmıştı. Merve’nin doğum gününde tuttuğu dilek gerçek oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangında evleri tamamen kül olan Merve’ye pastasını üflerken tuttuğu dileği sorduklarında, köpeği Cess’nin yanan kulübesinin tamir edilmesini istediği öğrenilmişti.

Minik Merve’nin isteğini duyan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy kaymakamlığa bağlı ekipleri görevlendirerek hem Merve’nin en yakın dostu Cess’ye yeni bir kulübe göndertti hem de minik Merve’nin derslerini takip edebileceği bir tablet hediye etti. Cess’nin yeni kulübesini gören minik Merve’nin mutluluğu ise gözlerinden okundu.



“Köpeğime kulübe istemiştim”

Doğum günü dileğinin gerçek olduğunu belirten minik Merve, “Hediyeleri görünce çok heyecanlandım. Cess ile uzun zamandır arkadaşız. Doğum günümde köpeğim için bir kulübe ve herkesin sağlıkla yaşamasını dilemiştim. Kulübesi de bugün geldi. Kulübenin yanında bir de tabletim geldi. Teşekkür ederim” dedi.



“Bir gecede her şeyimizi kaybettik”

Yangın gecesi yaşadıklarını aktaran anne Medine Yılmaz, “O gece resmen cehennemi yaşadık. Ertesi güne sadece kıyafetlerimiz kaldı. Tüm eşyalarımız evle birlikte yandı. İki kızım da o gece çok korktu. Yangının hala rüyalarına girdiğini söylüyorlar. Şu an için konteyner evde kalıyoruz. Baba mesleği olan arıcılıkla uğraşıyorum. Yangında onlar da zarar gördü. Sağ olsun kaymakamımız Merve’nin isteğini gerçekleştirdi. Hem köpeğimiz için kulübe hem de Merve’ye tablet gönderdi” diye konuştu.

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