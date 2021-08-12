Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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