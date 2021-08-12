Bakan Pakdemirli: “Tüm yangınlar kontrol altına alındı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: “Tüm yangınlar kontrol altına alındı”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Tüm yangınlar kontrol altına alındı”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Temmuz’dan bu yana yangınların devam ettiği Muğla'da yangınların gidişatına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, Köyceğiz’deki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde basın mensupları ile bir araya gelerek Muğla’da yangınlara karşın yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. 29 Temmuz’dan bu yana devam eden yangınlara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli Köyceğiz’deki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

“Yangınlarımız tamamıyla kontrol altına alındı”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “28 Temmuz tarihinde başlayan ve 15 gün süren 290 orman yangınında 6 can kaybı yaşanılan orman yangınlarının miladına geldik. Ormanlarımız için tek yürek olduk soğutma çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkenin aciz kaldığı durumlarda ülke olarak son 15 günde silsile halinde çıkan orman yangınları kontrolümüz altına alındı. Tekrar yangınların meydana gelme ihtimaline karşın her türlü ekip ve envanter ile hazırlıklıyız. Yangın bölgelerinde temizleme ve yol açma işlemleri için diğer illerden iş makineleri geldi. Tarımsal alanların hasar tespitleri yapılmaya devam ediyor. Antalya için 11 milyon Muğla için 5 milyon 778 bin lira ödeme yapıldı. TARSİM ödemeleri başladı. Şimdiye kadar 8 milyon lira ödeme yapıldı ve ödemeler devam ediyor. Kısmi zarar gören tarımsal alanlarda dekara 100 bin lira destek verilecek. Bitkisel alanlarda zarar görenlerin maddi destek harici tohum ve fide desteği verilecek. Her köye özel entegre yardım yapılacak. Arıcılar için kovan desteği 100’de yüz arttırılacak. Yaban hayatının korunması amaçlı gerekli düzenlemelere başladık. Devlet avlaklarının zarar tespitleri yapıldı. 2021 yılı içerisinde Antalya ve Muğla’da av yasağı getirdik. Orman işçilerimiz ve ailelerine sahip çıkacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz şehitlerimizin anılarına sahip çıkacağız. 27 Haziran’da şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir’in aziz hatırasını yaşatacağız ve şehit düştüğü ormana onun adını vereceğiz. Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin Gökdemir’in ailesini ziyaret ettik. Kardeşimizin ailesi için de elimizden geleni yapacağız. Yanan bütün alanlar yeşil vatanın bir parçası haline tekrar dönüşecek” dedi.

“Yağışlara karşı dikkatli olalım”
Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin konuşan ve sel felaketinin yaşanmış olduğu iller için yağış uyarısında bulunarak tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Yarın ve diğer gün ağır yağışlar olacak. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmasın. Heyelan ve su taşkını oluşabilecek alanlardan uzak dursun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise şifalar diliyorum” diye konuştu.

“Köylere ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, “Nihayet yangınlarımız sona erdi. Bu bölgede kritik tesislerimiz vardı. Kemerköy Santrali’nde ufak çaplı bazı hasarlar da yaşadık. Bakım ve onarımlar hızla tamamlanıyor. Yeniköy Termik Santrali’nde 2. ünite devreye alındı. Kemerköy Santrali’nde de yürütülen çalışmalar sonrası 2. ünite de devreye girecek ve yangın öncesi üretim kapasitesine dönüşecek. Köylere ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Hiçbir vatandaşımız mağdur bırakılmadı. Dün sabah Batı Karadeniz’de başlayan sel felaketine 3 bakanımız gitti. Afet bölgesinde gerekli çalışmaları yapıyorlar. Doğal afetlerde aşırı yağışlarda elektrik altyapısı maalesef etkileniyor. 4 il, 19 ilçe, 495 köy elektriksiz kaldı. Bir kısmı AFAD ile ortak çalışılan arama kurtarma faaliyetlerinin çalışmalarında tedbir amaçlı kesildi. Diğer bölgeden gelen destek ekipleri selden etkilenenler için ve elektrik kesintilerin bir an önce normale dönmesi için çalışıyor. Bazı yerleşim noktalarına mobil jeneratörler getirildi. Tedbiri elden bırakmadan mücadeleye devam ediyoruz ve 3 bakanımız orada. Ben de buradan ayrılınca ivedilikle bölgeye intikal edeceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sert rüzgarda zorlu mücadele veriyorlar Techno 293Plus Dünya Şampiyonası Bodrum’da yapılıyor
YEREL HABERLER Sert rüzgarda zorlu mücadele veriyorlar Techno ...
Başkan Gürün, “Yangının yaralarını birlikte saracağız”
YEREL HABERLER Başkan Gürün, “Yangının yaralarını birlikte ...
Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol ...
Marmaris Belediyesi yangınzedelere el uzattı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi yangınzedelere el uzattı
16 yaşındaki Bora’dan yangın mağdurlarına mektup “Yanan benim ve benden sonrakilerin geleceği”
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Bora’dan yangın mağdurlarına ...
Harem balesi tam not aldı
YEREL HABERLER Harem balesi tam not aldı
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş ...
Marmaris, yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Marmaris, yardım elini uzattı
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş ...
Marmaris’teki 2 bin yıllık ağacın yaraları sarıldı Marmaris’teki 2 bin yıllık tarihi ağaç havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris’teki 2 bin yıllık ağacın yaraları ...
Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına ...
Marmaris’te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
YEREL HABERLER Marmaris’te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' ...
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
YEREL HABERLER Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Fethiyespor'a kaleci takviyesi
YEREL HABERLER Fethiyespor'a kaleci takviyesi
Yangında görevli araçların lastik tamiri ve yağ değişimini ücretsiz yaparak ekiplere destek verdi
YEREL HABERLER Yangında görevli araçların lastik tamiri ve yağ ...
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve’nin hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve’nin ...
Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
YEREL HABERLER Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi ...
Dalaman´da orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Dalaman´da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bakan Pakdemirli ve Dönmez'den sel ve yangın felaketleriyle ilgili önemli açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "HES barajları sele sebebiyet vermedi, mevcut taşkında tesislerin üstüne çıkan doğalın dışında su akışı oldu" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bakımları tamamlanarak ünite ünite hizmete açılıyor, Yatağan Termik Santrali tehlike arz etmiyor"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli ve Dönmez'den sel ve yangın ...
Bakan Dönmez: “Afetten etkilenen yurttaşlarımızın elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Son derece kritik olan termik santrallerimizle alakalı tedbirlerimiz alınmıştır” “Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ...
Halatı başka teknenin pervanesine dolanan yelkenlideki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Halatı başka teknenin pervanesine dolanan ...
Bakan Soylu: Selde tahliyeler devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Selde tahliyeler devam ediyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.