Muğla’da orman yangını

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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