Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum’da 1 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, ilçede yaşayan V.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahsın Gündoğan Farilya Mahallesi’ndeki evine baskın yapan ekipler, şahsın evinde yaptıkları aramada 4 gr. metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ilgili olarak V.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.