Evleri yanan Merve'nin doğum günündeki dileği yerine geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evleri yanan Merve'nin doğum günündeki dileği yerine geldi

DHA

Evleri yanan Merve'nin doğum günündeki dileği yerine geldi


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında evleri ve bahçesinde beslediği 'Cess' isimli köpeğinin kulübesinin yanmasına üzülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Merve Yılmaz'ın yüzünü Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy güldürdü. Kaymakam Aksoy'un talimatıyla, çeşitli hediyeler, köpeği için de yeni kulübe ve mama verilen Merve, "Doğum günümde köpeğime kulübe ve mama dileğim oldu. Bu dileğim gerçekleşti çok mutluyum." dedi.
Marmaris'te, geçen 29 Temmuz'da saat 13.05'te başlayan orman yangınında, alevler ters rüzgarlar ve kozalakların patlaması sonucu büyüdü. Yangın, sık ormanlık alanların bulunduğu ilçeye 36 kilometre mesafedeki kırsal Osmaniye Mahallesi'ne ulaştı. Yanının tehdit ettiği mahalle boşaltıldı. Alevler, Medine Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı Merve Yılmaz ile yaşadığı evleri ile ekili olan bahçelerine de sıçradı. Medine Yılmaz, yangının söndürülmesini ardından bugün yanan evlerine geldi. Beraberindeki görevlilerle inceleme yapan Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, evleri yanan 8 yaşındaki Merve Yılmaz'ın 'Cess' isimli köpeğinin kulübesini de alevlerin küle çevirmesi nedeniyle üzgün olduğunu öğrendi. Kaymakam Aksoy'un talimatı üzerine Yılmaz'a oyuncak bebek, tablet bilgisayar ve kırtasiye malzemesinden oluşan çeşitli hediyeler, köpeği için de yeni bir kulübe ve mama verildi.
Kaymakam Aksoy'un bu desteğiyle yüzü biraz olsun gülen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Yılmaz, "Köpeğimle uzun zamandır arkadaş gibiyiz. Kulübesinin yandığını görünce üzüldüm. Doğum günümde köpeğime kulübe ve mama dileğim oldu. Bu dileğim gerçekleşti çok mutluyum. Ayrıca bana tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Anne Medine Yılmaz da "O gün cehennemi yaşadık. Sadece kıyafetlerimizi alıp çıkabildik. Her şeyimiz yandı ve korkularımız halen var. Baba mesleği olan arıcılıkla uğraşıyorum. Sağ olsun Kaymakam Ertuğ Şevket Yılmaz sayesinde kızımın dilekleri gerçekleşti" dedi.
Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da "Yaşadığımız afet sonrası halkımızın yaralarını sarmak için seferberiz. Kısa sürede sorunların hepsini el birliği içinde çözüme kavuşturacağız. 8 yaşındaki kızımızın yüzündeki tebessüm dünyalara değişilmez" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-08-12 19:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana ...
Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu gözaltısı
Su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için seferber ...
Muğla’da orman yangını
YEREL HABERLER Muğla’da orman yangını
Bakan Pakdemirli: “Tüm yangınlar kontrol altına alındı”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Tüm yangınlar kontrol altına ...
Sert rüzgarda zorlu mücadele veriyorlar Techno 293Plus Dünya Şampiyonası Bodrum’da yapılıyor
YEREL HABERLER Sert rüzgarda zorlu mücadele veriyorlar Techno ...
Başkan Gürün, “Yangının yaralarını birlikte saracağız”
YEREL HABERLER Başkan Gürün, “Yangının yaralarını birlikte ...
Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol ...
Marmaris Belediyesi yangınzedelere el uzattı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi yangınzedelere el uzattı
16 yaşındaki Bora’dan yangın mağdurlarına mektup “Yanan benim ve benden sonrakilerin geleceği”
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Bora’dan yangın mağdurlarına ...
Harem balesi tam not aldı
YEREL HABERLER Harem balesi tam not aldı
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş ...
Marmaris, yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Marmaris, yardım elini uzattı
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş ...
Marmaris’teki 2 bin yıllık ağacın yaraları sarıldı Marmaris’teki 2 bin yıllık tarihi ağaç havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris’teki 2 bin yıllık ağacın yaraları ...
Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Köyceğiz yangını kontrol altına ...
Marmaris’te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
YEREL HABERLER Marmaris’te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' ...
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
YEREL HABERLER Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Fethiyespor'a kaleci takviyesi
YEREL HABERLER Fethiyespor'a kaleci takviyesi
Yangında görevli araçların lastik tamiri ve yağ değişimini ücretsiz yaparak ekiplere destek verdi
YEREL HABERLER Yangında görevli araçların lastik tamiri ve yağ ...
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve’nin hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve’nin ...
Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
YEREL HABERLER Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi ...
Dalaman´da orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Dalaman´da orman yangını büyümeden söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.