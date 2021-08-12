Kavaklıdere yangını kontrol altına alındı Kavaklıdere-Bozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını havadan 4 helikopter, 2 uçak ve kara ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi ile AydınBozdoğan yol ayrımında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Akşam saatlerinde KavaklıdereBozdoğan yol ayrımı Gavur Tepesi mevkiinde başlayan orman yangınına önce vatandaşlar müdahale etti. Bölgedeki yer ekiplerinin ardından havadan 4 helikopter ve bir uçak yangına sürekli su attı. Yangına 4 helikopter, 2 tanker uçak havadan, arazözler ile itfaiye ekipleri karadan yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının bölgedeki bir mermer fabrikasının hemen üst bölümünde yer alan elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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