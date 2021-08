Milas'ta Ziraat Odaları’ndan örnek dayanışma

Muğla’nın Milas ilçesinde 11 gün sonra kontrol altına alınan ve 9 kırsal mahallede hasara sebep olan orman yangının ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın talimatıyla, Milas Ziraat Odası koordinasyonunda afet bölgesine gelen Ziraat Odaları Başkanları, yöre halkının taleplerini dinleyerek toplanan yardımları ulaştırdı.



Milas’a bağlı Beyciler Mahallesi’nde başladıktan sonra 11 gün sonra güçlükle kontrol altına alınabilen orman yangının ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın talimatı ile Ziraat Odası Başkanları afet bölgesine geldi. Afetin yaşandığı mahallelerde yöre insanıyla bir araya gelen Ziraat Odası Başkanları, yanan tarımsal alanlarda inceleme yaptı ve Ziraat Odaları tarafından toplanan yardımları dağıttı.



Milas Ziraat Odası koordinesinde, yangında zarar gören ilçeye bağlı Gökbel, Bozalan ve Türkevleri Mahalleleri'nde gerçekleştirilen ziyaret ve incelemeye; Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yönetim kurulu üyeleri, ziraat odalarında görevli ziraat mühendisleri katıldı.



İlk ziyaretin gerçekleştiği Gökbel Mahallesi’nde konuşan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını ifade ederek, Gökbel halkına TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın geçmiş olsun dileğini ileterek, yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu ve ziyarete katılan Ziraat Odası Başkanlarını takdim etti.



“Çiftçilerimizin her zaman yanındayız”

Ziraat Odaları’nın bu süreçte tek yürek olarak afetzede çiftçilerin, üreticilerin ve vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Başkan Atıcı, “Yangını gün gün takip ettik. Sonrasında da yanan alanlarda incelemelerde bulunduk. Yangının vurduğu mahallelerimizde çok fazla ev yanmadı ancak yöre insanımızın geçimini sağladığı zeytinlik alanlarda, bal üretiminin yapıldığı çam ormanlarında hasar büyük. Hayvancılığın yapıldığı otlak alanlarda da yine hiç bir şey kalmamış durumda. Afetzede insanlarımızın gelir getiren tarımsal üretim alanları yanmış durumda. Ama her şeye rağmen birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri aşacağımıza inancım tamdır” dedi.



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altındaki tüm Ziraat Odaları’nın afet bölgelerindeki çiftçilerin ve üreticilerin, yöre insanlarının yanında olduğunun altını çizerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Afet bölgelerinde incelemede bulunduklarını söyleyen Başkan Darcan, “Sizlerin yanında olduğumuzu, acınızla dertlendiğimizi ve yaraları birlikte saracağımızdan emin olmanızı istiyoruz.” diyerek, yardımların ihtiyaca yönelik gerçekleştirilmesi ve yardımlarda süreklilik sağlanması adına koordinasyon çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



Adapazarı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ateş, kendi bölgelerindeki çiftçilerin ve üreticilerin geçmiş olsun dileklerini getirdiğini ifade ederek, afet bölgelerine yardım için hazır olduklarını söyledi.



Afetin ardından kendi bölgesinde yardım çağrısında bulunduğunu söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Saruhanlıların yardım çağrısına yoğun bir karşılık verdiklerini anlatarak, “Sizlere yardım için sırada bekleyen sayısız çiftçimiz, üretici kardeşlerimiz olduğunu unutmayın. Her zaman yanınızdayız” dedi.



Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ise yangında zarar gören alanlarda kısa vadede gelir getirebilecek alternatif tarım ürünlerinin değerlendirilmesi halinde, fidan desteği ve diğer destekleri sağlayabileceklerini söyledi.

Ziyaretlerde, afetin yaşandığı alanlardaki hasarlar not edildi, çiftçilerin ihtiyaç ve talepleri dinlendi.



“Ayni ve nakdi yardımlar devam edecek”

Gökbel’in ardından Bozalan ve Türkevleri’nde devam eden ziyaret ve incelemelerin sonrasında açıklama yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Adapazarı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ateş, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ve yönetim kurulu üyelerimiz çiftçilerimizle birebir görüşerek, onların yalnız olmadıklarını çiftçilerimizin en büyük meslek odası olarak ayni ve nakdi yardımlarını sürdüreceklerini bildirdiler. Hem devletimizin hem belediyelerimizin hem de ziraat odalarımızın çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için birlik beraberlik ve dayanışma içinde çaba gösterecektir” diye konuştu.

