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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi’nin isimsiz kahramanları yangında seferber oldu

İHA

Marmaris Belediyesi’nin isimsiz kahramanları yangında seferber oldu

Sekiz gün boyunca kabus yaşayan Marmaris’te yangının söndürülmesi için seferber olan ekiplerden biri de Marmaris Belediyesi çalışanlarıydı. 8 gün boyunca bir kez bile yoruldum demeden yangının sona ermesi için çaba gösteren personel Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın öncülüğünde son ana kadar sahada oldu.

Marmaris, 8 gün boyunca felaketi yaşadı. 29 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını 8 gün boyunca 13 bin 600 hektarlık alanı kül etti. Yangınla mücadelede binlerce kişi mücadele etti. Bir diğer isimsiz kahramanlar ise Marmaris Belediyesi personeli oldu.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkan yardımcıları ve belediye personeli günlerce uykusuz kalarak alevleri söndürmeye uğraştı. Birkaç saat öncesine kadar sokaklarını süpüren, çiçek diken, bozulan yolları tamir eden, rutin belediye çalışmalarını gerçekleştiren personel ormanı, toprağı, hayvanları korumak için seferber oldu.

“Müdürlükler seferber oldu”
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangının çıkmasıyla Armutalan’a giderek incelemelerde bulundu. Orman İşletme, itfaiye ve diğer kurumlarla sürekli olarak iletişim halinde olan Başkan Oktay, ilk andan itibaren havadan müdahale çağrısında bulundu. Çağrılara rağmen havadan müdahale yetersiz kalıp yangın büyümeye başlayınca belediye çalışanları da alevleri söndürmek için seferber oldu. Fen işleri, temizlik, park bahçeler, destek, zabıta müdürlüğü personeli yangın bölgelerine gitti. Belediye araç parkında bulunan iş makineleri, su tankerleri, kamyonlarla müdahaleye destek olan ekipler 8 gün boyunca çok az uykuyla Marmaris’i korumak için seferber oldu.

“Yardımlar alana ulaştırıldı”
Öte yandan yangın bölgesinde çalışan ekipler için su, ayran, gıda gibi malzemelerin gönderilmesi için de ilk etapta Siteler kavşağında bir çadır kurulduğunu belirten Başkan Mehmet Oktay, "Kültür ve sosyal işler, insan kaynakları, yazı işleri, imar, özel kalem, mali hizmetler, emlak gibi birimler de çalışanlar da buradan yardımların gönderilmesi için çalışmaya başladı. İki gün boyunca hem firmaların hem de vatandaşların getirdiği yardım kolileri buradan yangın alanına gönderildi. Ancak yardım malzemelerinin çok fazla gelmesi üzerine Armutalan Kültür Merkezi önünde depolama alanı kuruldu. Burası da dar gelince Kapalı Spor Salonu depo alanı olarak kullanılmaya başlandı. Burada belediye personeli ve gönüllülerin desteğiyle tasnif edilen yiyecek, içecek, teknik ekipmanlar, giysiler, ayakkabılar buradan ekiplere gönderildi. Öte yandan Hisarönü ve Turgut’ta da gönüllülerin kurduğu toplanma alanlarına da belediye ekipleri tarafından destek sunuldu" diyerek bir kez olsun 'yoruldum' demeyen ekiplere teşekkür etti.
“Bir kez olsun yoruldum demediler”
8 gün boyunca devam eden yangının 5 Ağustos Perşembe akşamı kontrol altına alınmasıyla belediye çalışanları da rahat bir nefes aldı. Ekipler rutin işlerine dönerken Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm personelle gurur duyduğunu söyledi. Belediye personelinin tamamının gece gündüz demeden Marmaris için canla başla çalıştığını söyleyen Oktay, “Hepimiz vatanımızı, topraklarımızı, ormanlarımızı, köylerimizi kurtarmak için seferber olduk. Belediye personelimiz bir kez olsun yoruldum demeden 8 gün boyunca mücadele etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Şimdi el birliğiyle Marmaris’i tekrar ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

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